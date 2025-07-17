Также профессор требовал, чтобы ему выплатили заработную плату за время вынужденного прогула. 17 июля Галицкий районный суд Львова рассмотрел иск Лося, передает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Что решил суд по делу Иосифа Лося?

Судья решил не возобновлять Иосифа Лося в должности. Также была отклонена его просьба о зарплате.

Адвокат профессора Юрий Гелемей заявил, что не согласен с решением суда и обжаловать его в апелляции.

Юрист отметил, что этическая комиссия университета не имела полномочий рекомендовать уволить преподавателя, а доказательств аморального поведения его клиента нет.

Также он указал, что эта же этическая комиссия на заседании 15 июля не нашла признаков домогательств в поведении другого преподавателя ЛНУ – Владимира Качмара – несмотря на обращение Студенческого правительства, которое подписали 625 студентов и студенток. Этическая комиссия отказалась реагировать на заявления бывших студенток, поскольку они не являются участницами образовательного процесса.

По мнению адвоката, университет принял разные решения в одинаковых ситуациях.

Мы хотим показать необоснованность решения. С точки зрения действующего законодательства, разницы между Владимиром Качмаром и истцом (Лосем – 24 Канал) нет,

– подчеркнул Гелемей.

Юрист также отметил, что заявления бывших студенток Иосифа Лося не были оформлены надлежащим образом.

Представитель университета Василий Медвидь сказал, что университет подходит к каждому делу индивидуально. Он отметил, что после скандала 49% студентов, которые имели занятия с Лосем заявили, что не хотят больше посещать его лекции и семинары.