Сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.

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Что в САП говорят о деле с АРМА?

Прокуроры САП начали уголовное производство по факту возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляют детективы НАБУ.

На сегодня ни одному лицу в этом деле о подозрении не сообщено,

– отметили в САП.

Обратите внимание! Несмотря на сообщения в СМИ, в заявлении САП отсутствуют какие-либо упоминания о причастности исполняющей обязанности вице-премьера и министра юстиции Ольги Стефанишиной.

Толчком к началу расследования стали материалы журналистского расследования, опубликованные изданием "Украинская правда". В нем говорилось о том, что компания, которую АРМА назначила управлять Домом профсоюзов в Киеве, может быть связана с бывшим мужем Стефанишиной и ее экс-советником. В то же время сама Стефанишина отрицает любую причастность к этим делам.