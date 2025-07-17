Повідомляє 24 Канал з посиланням на САП.

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Що у САП кажуть про справу з АРМА?

Прокурори САП розпочали кримінальне провадження за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюють детективи НАБУ.

На сьогодні жодній особі у цій справі про підозру не повідомлено,

– наголосили в САП.

Зверніть увагу! Попри повідомлення в ЗМІ, у заяві САП відсутні будь-які згадки про причетність виконувачки обов’язків віцепрем’єрки та міністерки юстиції Ольги Стефанішиної.

Поштовхом до початку розслідування стали матеріали журналістського розслідування, опубліковані виданням "Українська правда". У ньому йшлося про те, що компанія, яку АРМА призначила керувати Будинком профспілок у Києві, може бути пов’язана з колишнім чоловіком Стефанішиної та її ексрадником. Водночас сама Стефанішина заперечує будь-яку причетність до цих справ.