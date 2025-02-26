Отметим, что историями о домогательствах Лося бывшие студентки факультета начали делиться после того, как 25 февраля одна из них, Екатерина Родак, рассказала свою. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Жанну Петровскую.

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Что рассказала эксстудентка об Иосифе Лосе

Жанна говорит, что до сих пор не может забыть одно из практических занятий в Главном корпусе университета. Она рассказывает, что-то курила вблизи учебного заведения. По ее словам, преподаватель любил проводить "разъяснительные работы для студентов, которые курили".

Однако, женщина отмечает, что обычно эти "беседы" слушали девушки. Она вспоминает, что тогда преподаватель встретил ее возле Главного корпуса, начал разговор о курении и резко спросил: "А как с тобой парень целуется?" Девушка решила отшутиться, но Лось внезапно поцеловал ее.

Стало стыдно. Стыдно, противно, неприятно. Я раскраснелась. Но никому не сказала. Испугавшись, я просто убежала. Убежала на пару, с которой внезапно отпросилась. Потому что мне "плохо", "извините, не очень хорошо себя чувствую". Это была правда. Я действительно скверно себя чувствовала,

– напоминает Жанна.

Она добавляет, что после этого расплакалась, ей было стыдно и никто не рассказывал, что делать в подобных ситуациях. Женщина говорит, что впоследствии этот случай превратился в шутку, мол, "дед же, ничего серьезного". Однако, отмечает, что и сейчас может припомнить эти неприятные ощущения.

Если вы испытали домогательства или пережили насилие во время учебы в вузах, просим рассказать свою историю, заполнив гугл-форму от ZAXID.NET. Если вы не готовы публично называть свое имя, можете оставить анонимные показания.

По словам Жанны, после этого случая она начала носить широкие вещи и большие свитшоты. А когда курила, скрывалась как можно дальше от факультета, чтобы "никого" не встретить.

Выпускница факультета также упомянула комментарии людей, которые оправдывают преподавателя и заметила, что регалии, образование или достижение не является "щитом", который позволяет производить такие вещи без последствий.