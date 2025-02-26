Зазначимо, що історіями про домагання Лося колишні студентки факультету почали ділитися після того, як 25 лютого одна з них, Катерина Родак, розповіла свою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Жанну Петровську.

Дивіться також Скандал з викладачем Лосем: на факультеті журналістики прокоментували ситуацію

Що розповіла ексстудентка про Йосипа Лося

Жанна каже, що досі не може забути одне з практичних занять з професором Лосем у Головному корпусі університету. Вона розповідає, що якось курила поблизу навчального закладу. За її словами, викладач любив проводити "роз'яснювальні роботи для студентів, які курять".

Однак, жінка зазначає, що зазвичай ці "бесіди" слухали дівчата. Вона пригадує, що тоді викладач зустрів її біля Головного корпусу, почав розмову про куріння та різко запитав: "А як з тобою хлопець цілується?". Дівчина вирішила віджартуватися, але Лось раптово поцілував її.

Стало соромно. Соромно, бридко, неприємно. Я розчервонілася. Але нікому не сказала. Злякавшись, я просто втекла. Втекла на пару, з якої раптово відпросилася. Бо мені "зле", "вибачте, не дуже добре себе почуваю". Це була правда. Я справді паскудно себе почувала,

– пригадує Жанна.

Вона додає, що після цього розплакалася, їй було соромно і ніхто не розповідав, що робити в таких ситуаціях. Жінка каже, що згодом цей випадок перетворився на жарт, мовляв, "дід же, нічого серйозного". Однак, зазначає, що й зараз може пригадати ці неприємні відчуття.

Якщо ви зазнали домагань чи пережили насильство під час навчання у вишах, просимо розповісти свою історію, заповнивши гугл-форму від ZAXID.NET. Якщо ви не готові публічно називати своє ім'я, можете залишити анонімні свідчення.

За словами Жанни, після цього випадку вона почала носити широкі речі та великі світшоти. А коли курила, ховалася якомога далі від факультету, щоб "нікого" не зустріти.

Випускниця факультету також згадала коментарі людей, які виправдовують викладача та зауважила, що регалії, освіта чи досягнення не є "щитом", який дозволяє робити такі речі без наслідків.