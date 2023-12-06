Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он отметил, что оккупанты активировали свои усилия с ноября 2023 года. 24 Канал.
Интересно Новые фейки о черной трансплантологии в Украине: россияне врут о погребениях в Одессе
Юсов рассказал об активировании ИПСО со стороны России
Представитель ГУР МО отметил, что ряд ИПСО оккупанты реализовывали годами против Украины, как внутри государства, так и извне. По его словам, это требовалось россиянам, чтобы дискредитировать нашу страну, деморализовать общество, расколоть его и демотивировать к сопротивлению.
Андрей Юсов также отметил, что ИПСО россияне стали применять еще до 2014 года, активизировавшись во время начала войны того же года, после оккупации Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях, а также с началом полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Мы фиксируем после начала ноября буквально вспышку активностей разного рода, которые соединены между собой. То есть это не только информационные кампании,
– подчеркнул представитель разведки.
Он подчеркнул, что все информационные компании россиян напрямую связаны с акциями прямого действия, с разного рода террористическими акциями, спецоперациями врага, которые объединяются в общую канву. Юсов отметил, что ГУР МО буквально каждый день видит проявления такой пропаганды врага.
Россия разгоняет компанию "Майдан 3"
- Владимир Зеленский рассказал журналистам, что россияне начали новую информационную кампанию против Украины. В частности, они раскручивают проект, который должен на мне посеять раздор внутри государства и устранить президента.
- Этот проект получил название "Майдан 3". К слову, это была самая дорогая кампания российских захватчиков с 2014 года, на которую они потратили десятки миллионов долларов.
- Поэтому украинцы должны быть осторожными и тщательно изучать информацию, которую потребляют из медиа или социальных сетей. Как можно уберечься от влияния российских ИПСО – читайте в материале.