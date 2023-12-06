Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він зазначив, що окупанти активували свої зусилля з листопада 2023 року, передає 24 Канал.

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Юсов розповів про активування ІПСО з боку Росії

Представник ГУР МО зазначив, що низку ІПСО окупанти реалізовували роками проти України, як усередині держави, так і ззовні. За його словами, це було потрібно росіянам, щоб дискредитувати нашу країну, деморалізувати суспільство, розколоти його і демотивувати до опору.

Андрій Юсов також наголосив, що ІПСО росіяни стали застосовувати ще до 2014 року, активізувала під час початку війни того ж року, після окупації Криму та агресії у Донецькій і Луганській областях, а також з початком повномасштабного вторгнення на територію України.

Ми фіксуємо після початку листопада буквально спалах активностей різного роду, які між собою поєднані. Тобто це не лише інформаційні кампанії,

– наголосив представник розвідки.

Він наголосив, що всі інформаційні компанії росіян напряму пов'язані з акціями прямої дії, з різного роду терористичними акціями, спецопераціями ворога, які об’єднуються в спільну канву. Юсов зазначив, що ГУР МО буквально щодня бачить прояви такої пропаганди ворога.

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