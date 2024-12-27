Матери держали детей на руках: в Ираке обнаружили массовое захоронение курдов

Власти Ирака проводят эксгумацию останков тел женщин и детей, которые, как считается, были убиты бывшим правителем страны Саддамом Хусейном в 1980-х годах. На этом месте в провинции Мутанна могут быть похоронены около 100 курдских женщин и детей.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на газету Arab News, которая получила информацию от правительства. Впервые эту могилу обнаружили в 2019 году, а в начале декабря нынешнего года началась эксгумация.

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Находка рассказывает об исторических событиях в Ираке

Как рассказал председатель иракского органа массовых захоронений Диа Карим, в Таль-Аш-Шайхия нашли уже вторую подобную могилу. Похороненные в ней женщины и дети были одеты в курдскую весеннюю одежду, о чем свидетельствуют найденные останки.

Карим предположил, что в могиле может находиться по меньшей мере 100 человек. Но эксгумация останков продолжается, поэтому цифры могут меняться.

Женщины с детьми, вероятно прибыли из Калара, что в северной провинции Сулеймания. Сейчас это часть иракского автономного Курдистанского региона. Их могли убить после большой войны Ирака с Ираном, когда правительство Саддама проводило "операцию Анфаль". Историки считают, что тогда по приказу правителя могли казнить около 180 000 курдов.

Карим сказал, что большое количество жертв, найденных в могиле, "было казнено здесь боевыми выстрелами в голову с короткого расстояния". Он предположил, что некоторые из них могли быть "похоронены живьем", поскольку в их останках не было следов пуль,

– пишут журналисты.

Еще одно массовое захоронение группа нашла, когда начала эксгумацию в Таль Аль-Шайхия. Люди были похоронены вблизи печально известной тюрьмы Нуграт Аль-Салман, где власть Саддама Хуссейна удерживала диссидентов.

Матери держали детей, когда их убивали

Как отметил руководитель группы по раскопкам массовых захоронений в Ираке Ахмед Кусай, в могиле нашли женщин, которые держали своих младенцев. Поэтому останки запутались и проводить эксгумацию тел нелегко.

Сколько людей не удалось найти после зверств Хуссейна

Правительство Ирака определило, что около 1,3 миллиона человек пропали без вести между 1980 и 1990. Они могли погибнуть в результате жестокого режима Саддама, который нарушал права человека. В стране против Хуссейна был начат судебный процесс из-за геноцида "Анфаль". В 2003 году его режим рухнул, а через три года его казнили.

Современный геноцид в Ираке

В 2014 году боевики "Исламского государства" захватили в плен в регионе Синджар более 6 000 езидов. Они убивали и похищали их во время своей кампании. ООН признала эти противоправные действия ИГИЛа геноцидом.

Напомним, в октябре в секторе Газа удалось спасти 21-летнюю Фавзию Сидо. Девушку похитили представители ИГИЛа в Ираке 10 лет назад. Фавзия принадлежит к древнему религиозному меньшинству езидов.