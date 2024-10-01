В Израиле отметили, что Иран получит ответ за этот массированный обстрел. Подробнее об атаке на Израиль 24 Каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский

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Что известно об обстреле Израиля

Вечером 1 октября Иран совершил массированную ракетную атаку на Израиль. По стране запустили сотни ракет, а президент США Джо Байден приказал американским военным помогать в обороне Израиля и сбивать иранские цели.

Иран выпустил сотни ракет несколькими волнами – их было не менее трех. Большинство ракет перехватили еще за пределами Израиля,

– рассказал Роман Янушевский.

Заметим, что во время записи разговора с журналистом прозвучал очередной сигнал тревоги, который свидетельствовал об угрозе нового обстрела. Местные СМИ сообщали, что для обстрела Иран использовал именно баллистику.

"По моему мнению, после того, как Иран атаковал Израиль в апреле баллистическими, крылатыми ракетами и дронами, были сделаны выводы, что дроны летят медленнее, а потому сбивать их легче. Учитывая расстояние, они могут лететь 1,5 часа – за это время их могут сбить и системы ПВО, и авиация", – объяснил Янушевский.

По предварительным данным, большинство ракет сбили еще над Иорданией, впрочем, перехватить удалось не всю баллистику. Зафиксированы также попадания по территории Израиля. Сейчас информации о жертвах в результате иранской атаки нет. Известно о нескольких людях с легкими повреждениями.

"Ответ за ликвидацию Насраллы"

Эта атака была действительно масштабной – сигналы тревоги раздавались по всему Израилю. Стоит заметить, что несколько влиятельных западных СМИ накануне сообщили, что США располагают информацией о подготовке Ирана к масштабному обстрелу. Так, в NYT отметили, что Тегеран "будет атаковать с наступлением темноты".

В Иране объявили, что эта атака – ответ на ликвидацию Гасана Насраллы, лидера "Хезболлы", то в Израиле заявили, что подобный обстрел не простят, как это было раньше. Поэтому Иран ждет жесткая реакция. Озвучивают серьезные угрозы, чего не было раньше,

– отметил журналист.

Интересно, что Иран уже угрожает Израилю, что в случае их возмездия, будут новые "сокрушительные удары".

Справка. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ объявила, что 27 сентября им удалось ликвидировать лидера ливанской группировки "Хезболла" Саида Гасана Насраллу. Это произошло в результате удара по штабу боевиков в Бейруте.

По данным Jerusalim Post по Израилю выпустили 180 ракет, хотя сначала издание сообщало о 400. По состоянию на 21:00 Армия обороны Израиля объявила, что атака завершилась и люди могут покидать свои укрытия.