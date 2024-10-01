Западное издание пишет, что Иран нанесет удар по Израилю. Это должно произойти в течение 12 часов после наступления темноты.

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США предупредили своих граждан

США сделали предупреждение высокого уровня для своих граждан в Израиле. Они призывают их быть готовыми спуститься в бомбоубежища.

Подобных заявлений со стороны Ирана не было с момента атаки на Израиль в апреле. В Белом доме сказали, что Иран готовится атаковать Израиль баллистическими ракетами.

Также США готовы сделать все возможное для того, чтобы помочь Израилю перехватить цели, которые направят против него. Там ожидают, что этот удар может иметь такой же размах, как тот, что был в апреле.