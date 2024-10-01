Західне видання пише, що Іран завдасть удару по Ізраїлю. Це має статись протягом 12 годин після настання темряви.

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США попередили своїх громадян

США зробили попередження високого рівня для своїх громадян в Ізраїлі. Вони закликають їх бути готовими спуститись у бомбосховища.

Подібних заяв з боку Ірану не було від моменту атаки на Ізраїль у квітні. У Білому домі сказали, що Іран готується атакувати Ізраїль балістичними ракетами.

Також США готові зробити все можливе для того, аби допомогти Ізраїлю перехопити цілі, які спрямують проти нього. Там очікують, що цей удар може мати такий самий розмах, як той, що був у квітні.