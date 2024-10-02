Иран задыхается от санкций: способен ли он вести большую войну

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Поэтому ситуация на Ближнем Востоке снова обостряется и грозит перерасти в большую войну.

Главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович сказал 24 Каналу, имеет ли Иран возможности, чтобы вести большую войну.

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Каковы возможности Ирана

Шлеймович отметил, что президент в Иране является главой исполнительной власти. На решения, которые касаются войны или внешней политики, он почти не имеет влияния.

По его словам, Масуд Пезешкиан, когда избирался на пост президента Ирана, среди других кандидатов был неким реформистом. Конечно, в иранском понимании реформист – это совсем не то, что означает на Западе. Это все равно ставленник аятоллы.

Он объяснил, что Пезешкиана в свое время допустили к выборам, чтобы он представлял открытую к западному миру иранскую повестку дня, а также готовность к переговорам.

Потому что Иран реально задыхается, санкции его доконали,

– сказал главный редактор портала "Детали".

Даже если Иран сейчас захочет вести большую войну, то, как отметил Шлеймович, не будет способен.

Какой сигнал дал Иран после атаки на Израиль

Главный редактор портала "Детали" отметил, что в своем заявлении после массированного удара по Израилю президент Ирана сказал, что Тегеран дал решительный ответ "на агрессию сионистского режима и Иран не заинтересован в войне, а лишь реагирует на угрозу".

По его словам, это очередной четкий посыл того, что Иран сделал то, что должен был. Израиль же в своем ответе не должен переходить слишком много "красных линий", чтобы не вынуждать Тегеран снова как-то реагировать.

Вопрос сейчас заключается в том, как на это отреагирует Израиль,

– сказал Шлеймович.

Поэтому, резюмировал он, Иран всеми силами ищет возможности, чтобы остановиться и война не переросла в региональную. А уже совсем скоро станет понятно, захочет ли останавливаться Израиль.

Кстати! США помогли Израилю отразить массированную иранскую атаку. Для этого были привлечены американские эсминцы, расположенные в восточной части Средиземного моря. Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, американцы перехватили "многочисленные ракеты", запущенные по Израилю.