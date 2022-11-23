Специалисты изучили обломки и обнаружили, что это та же модель, которую Иран поставил в Россию во время вторжения в Украину. Официальные лица говорят, что его запустили по израильскому танкеру с базы "Корпуса стражей Исламской революции".

На тему В Иерусалиме на двух автобусных станциях раздались взрывы: есть погибший и пострадавшие

Подробности расследования

Во вторник следователи ВМС США подтвердили, что начиненный взрывчаткой беспилотник, ударивший на прошлой неделе по нефтяному танкеру, связанному с израильским миллиардером у побережья Омана, был иранским Shahed-136.

Эксперты из взрывчатых веществ поднялись на борт корабля, чтобы оценить повреждения, в том числе дыру шириной 76 сантиметров (30 дюймов), пробитую у его борта, а также собрать обломки и остатки бомбы.

Доказательства были проанализированы в лаборатории в штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне и идентифицированы как Shahed-136,

– сообщили ВМС США.

Западные и израильские официальные лица заявили, что атаку совершили с базы Корпуса стражей исламской революции в юго-восточном иранском городе Чабахар.

Иранское нападение на коммерческий танкер, проходящее через международные воды, было умышленным, вопиющим и опасным, поскольку он ставил под угрозу жизнь экипажу корабля и дестабилизировал безопасность на море на Ближнем Востоке,

– заявил вице-адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием ВМС США.

В чей танкер попали

Инцидент произошел в Персидском заливе. Танкер Pacific Zircon принадлежит сингапурской компании Eastern Pacific Shipping израильского миллиардера Идана Офера. Во время атаки шахидом судно под либерийским флагом перевозило газойль.

В результате атаки никто не пострадал. Корпус судна имеет незначительные повреждения. В то же время утечки груза или попадание воды зафиксировано не было.

Израильские и американские официальные лица сразу после нападения заявили, что подозревают, что за этим стоит Иран.

Американские военные считают, что нападение угрожает международному судоходству, торговле и "свободе судоходства этим важнейшим водным путем".

К теме – Израиль может поставлять Украине ракеты, но есть условие: смотрите видео