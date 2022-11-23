Фахівці вивчили уламки та виявили, що це та сама модель, яку Іран поставив до Росії під час вторгнення в Україну. Офіційні особи кажуть, що його запустили по ізраїльському танкеру з бази "Корпусу вартових Ісламської революції".

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Подробиці розслідування

У вівторок слідчі ВМС США підтвердили, що начинений вибухівкою безпілотник, який минулого тижня вдарив по нафтовому танкеру, пов'язаному з ізраїльським мільярдером біля узбережжя Омана, був іранським Shahed-136.

Експерти з вибухових речовин піднялися на борт корабля, щоб оцінити пошкодження, у тому числі дірку шириною 76 сантиметрів (30 дюймів), пробиту в його борту, а також зібрати уламки та залишки бомби.

Докази були проаналізовані у лабораторії у штаб-квартирі П'ятого флоту США в Бахрейні та ідентифіковані як Shahed-136,

– повідомили ВМС США.

Західні та ізраїльські офіційні особи заявили, що атаку здійснили з бази Корпусу вартових ісламської революції в південно-східному іранському місті Чабахар.

Іранський напад на комерційний танкер, що проходить через міжнародні води, був навмисним, кричущим і небезпечним, оскільки він ставив під загрозу життя екіпажу корабля і дестабілізував безпеку на морі на Близькому Сході,

– заявив віце-адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування ВМС США.

У чий танкер влучили

Інцидент трапився у Перській затоці. Танкер Pacific Zircon належить сінгапурській компанії Eastern Pacific Shipping ізраїльського мільярдера Ідана Офера. Під час атаки "шахідом" судно під ліберійським прапором перевозило газойль.

У результаті атаки ніхто не постраждав. Корпус судна має незначні ушкодження. Водночас витоку вантажу чи потрапляння води зафіксовано не було.

Ізраїльські та американські офіційні особи одразу після нападу заявили, що підозрюють, що за цим стоїть Іран.

Американські військові вважають, напад загрожує міжнародному судноплавству, торгівлі та "свободі судноплавства цим найважливішим водним шляхом".

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