ГУР и МИД эвакуировали из Израиля 176 человек: среди них – 133 гражданина Украины

Украинская разведка и МИД Украины провели совместную операцию по эвакуации из Израиля 176 человек. Среди них было 133 гражданина Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что известно об эвакуации украинцев из Израиля

В разведке рассказали, что провели операцию вместе с МИД 22 июня. Кроме 133 украинцев, среди эвакуированных 176 человек были также и граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.

Самолет с пассажирами успешно приземлился на территории Республики Молдова. Оттуда граждане Украины продолжат путь домой.

Однако из жительниц Киевской области рассказала о своем пути из Израиля на родину.

Мы с семьей были в Тель-Авиве в отпуске, поехали, чтобы немного переключиться от войны, однако застали там такой же ужас: взрывы, обстрелы. Я зашла на сайт посольства, подала заявку на эвакуацию. И вот всего через несколько дней после этого мы возвращаемся в Украину,

– отметила украинка.

Украинская разведка и МИД успешно эвакуировали 176 человек из Израиля / Фото ГУР МО

В ГУР отметили, что эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Еще одна эвакуированная киевлянка рассказала, что, когда начались обстрелы, она с сыночком гостила у мамы в Тель-Авиве.

"Наш рейс отменили и мама обратилась в посольство, чтобы помогли нам уехать. Мы искренне благодарны всем, кто помог это сделать. Благодарны Украине, что не оставляет своих граждан в беде. Я счастлива, что уже здесь", – рассказала женщина.

Украинская разведка также выразила благодарность официальным представителям Республики Молдова за содействие в проведении эвакуации.

Обратите внимание! В ГУР рассказали, что, если вы хотите эвакуироваться из Израиля, тогда там рекомендуют обращаться в Посольство Украины в Государстве Израиль по телефону: (+972) 54 667 67 82 или по электронной почте: emb_il@mfa.gov.ua.



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