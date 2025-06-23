ГУР и МИД эвакуировали из Израиля 176 человек: среди них – 133 гражданина Украины
- ГУР и МИД Украины эвакуировали 176 человек из Израиля, в частности 133 украинцев, а также граждан Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.
- Операция была проведена из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, самолет с эвакуированными приземлился в Молдове, откуда украинцы продолжат путь домой.
- Украинская разведка выразила благодарность Молдове за содействие в эвакуации и рекомендует украинцам в Израиле обращаться в посольство, в случае желания эвакуироваться оттуда.
Украинская разведка и МИД Украины провели совместную операцию по эвакуации из Израиля 176 человек. Среди них было 133 гражданина Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
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Что известно об эвакуации украинцев из Израиля
В разведке рассказали, что провели операцию вместе с МИД 22 июня. Кроме 133 украинцев, среди эвакуированных 176 человек были также и граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.
Самолет с пассажирами успешно приземлился на территории Республики Молдова. Оттуда граждане Украины продолжат путь домой.
Однако из жительниц Киевской области рассказала о своем пути из Израиля на родину.
Мы с семьей были в Тель-Авиве в отпуске, поехали, чтобы немного переключиться от войны, однако застали там такой же ужас: взрывы, обстрелы. Я зашла на сайт посольства, подала заявку на эвакуацию. И вот всего через несколько дней после этого мы возвращаемся в Украину,
– отметила украинка.
Украинская разведка и МИД успешно эвакуировали 176 человек из Израиля / Фото ГУР МО
В ГУР отметили, что эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.
Еще одна эвакуированная киевлянка рассказала, что, когда начались обстрелы, она с сыночком гостила у мамы в Тель-Авиве.
"Наш рейс отменили и мама обратилась в посольство, чтобы помогли нам уехать. Мы искренне благодарны всем, кто помог это сделать. Благодарны Украине, что не оставляет своих граждан в беде. Я счастлива, что уже здесь", – рассказала женщина.
Украинская разведка также выразила благодарность официальным представителям Республики Молдова за содействие в проведении эвакуации.
Обратите внимание! В ГУР рассказали, что, если вы хотите эвакуироваться из Израиля, тогда там рекомендуют обращаться в Посольство Украины в Государстве Израиль по телефону: (+972) 54 667 67 82 или по электронной почте: emb_il@mfa.gov.ua.
Также доступна круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины по номеру: +38-044-238-16-57.