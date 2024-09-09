Такое мнение в эфире 24 Канала высказал востоковед Михаил Якубович, отметив, что ни Украина, ни Европа, на его взгляд, никак не реагируют на сотрудничество России и Ирана. Поэтому у него сложилось впечатление, что это может быть фейковой манипуляцией с целью получить Украиной разрешение от США на удары западным оружием по России.

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Между Ираном и Украиной могут быть договоренности

Эксперт отметил, что у него есть ощущение, о чем писалось не раз в западных медиа, что Украина имеет определенные отношения с Ираном, но они непубличные. По его словам, между странами мог обсуждаться вопрос о гарантиях от Ирана, что оружие этой страны не будет использоваться против Украины. Выполнит ли Иран эти договоренности – вопрос открытый.

Востоковед предположил, что вокруг разговоров о передаче Ираном ракет России украинское военно-политическое руководство или что-то скрывает, или стратегия Украины по взаимодействию с Ираном вообще отсутствует.

У нас действует посольство Ирана, есть дипломатические отношения, состоялось возвращение этого посла из Молдовы, где он сидел в первые годы войны. Этого не могло произойти без договоренности с МИД. Мы не видим ни нот протеста, ни выселения иранских граждан из Украины, ни прекращения научного или иного сотрудничества с Ираном,

– озвучил Якубович.

Новые санкции против Ирана внедрять не спешат

Эксперт отметил, что впереди президентские выборы в США, а заявления о том, что Иран принадлежит к оси зла можно слышать от западных политиков регулярно. Однако, до разрыва дипломатических отношений или введения новых санкций против Ирана до сих пор не доходит.

"Те санкции, которые были введены за поставки "Шахедов" – смешные, какому-то инженеру, который возможно никогда из Ирана не выезжал, блокируют счета в США, которых у него нет. У меня ощущение, что много разговоров проводится в скрытом режиме, а озвучивается то, что выгодно руководству Украины вроде того, что Иран плохой и передает ракеты. Да, он их передает, но почему нет существенной реакции на это?", – озвучил Якубович.

Востоковед отметил, что сомневается, что в ближайшее время иранские баллистические ракеты, которые вероятно получила Россия, появятся на фронте в Украине. Якубович считает, если россияне их все-таки будут применять, то только в крайнем случае.

Опять же, потому что украинская власть не реагирует существенно на иранскую угрозу. А если она не реагирует, значит Иран заверил, что ничего нового на Украину не полетит. Процессы, которые происходят, за пределами здравого смысла. Мы видим одинаковую информацию, которая циркулирует в медиа и запугивание иранскими ракетами. Хотя в России есть ядерное оружие, которое может быть гораздо существеннее,

– подчеркнул Якубович.

Важно! МИД Украины официально сообщил, что глубоко обеспокоено информацией в СМИ о возможной передаче Ираном баллистических ракет в Россию. Министерство иностранных дел в очередной раз призвало руководство Ирана воздержаться от передачи России вооружения и военной техники. В МИД заявили, что в случае подтверждения факта передачи ракет России, это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений.