Таку думку в етері 24 Каналу висловив сходознавець Михайло Якубович, зазначивши, що ні Україна, ні Європа, на його погляд, ніяк не реагують на співпрацю Росії та Ірану. Тому в нього склалось враження, що це може бути фейковою маніпуляцією з метою отримати Україною дозвіл від США на удари західною зброєю по Росії.

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Між Іраном та Україною можуть бути домовленості

Експерт наголосив, що в нього є відчуття, про що писалося не раз в західних медіа, що Україна має певні відносини з Іраном, але вони непублічні. З його слів, між країнами могло обговорюватися питання щодо гарантій від Ірану, що зброя цієї країни не буде використовуватися проти України. Чи виконає Іран ці домовленості – запитання відкрите.

Сходознавець припустив, що довкола розмов про передачу Іраном ракет Росії українське військово-політичне керівництво або щось приховує, або стратегія України щодо взаємодії з Іраном взагалі відсутня.

У нас діє посольство Ірану, є дипломатичні відносини, відбулось повернення цього посла з Молдови, де він сидів у перші роки війни. Цього не могло відбутися без домовленості з МЗС. Ми не бачимо ні нот протесту, ні виселення іранських громадян з України, ні припинення наукової чи іншої співпраці з Іраном,

– озвучив Якубович.

Нові санкції проти Ірану впроваджувати не спішать

Експерт наголосив, що попереду президентські вибори в США, а заяви про те, що Іран належить до осі зла можна чути від західних політиків регулярно. Однак, до розриву дипломатичних відносин чи введення нових санкцій проти Ірану досі не доходить.

"Ті санкції, які були впроваджені за постачання "Шахедів" – смішні, якомусь інженеру, який можливо ніколи з Ірану не виїжджав, блокують рахунки в США, яких в нього немає. В мене відчуття, що багато розмов проводиться у прихованому режимі, а озвучується те, що вигідно керівництву України накшталт, що Іран поганий і передає ракети. Так, він їх передає, але чому немає істотної реакції на це?", – озвучив Якубович.

Сходознавець зауважив, що сумнівається, що найближчим часом іранські балістичні ракети, які ймовірно отримала Росія, з'являться на фронті в Україні. Якубович вважає, якщо росіяни їх все-таки будуть застосовувати, то лише в крайньому разі.

Знову ж таки, бо українська влада не реагує суттєво на іранську загрозу. А якщо вона не реагує, значить Іран запевнив, що нічого нового на Україну не полетить. Процеси, які відбуваються, поза межами здорового глузду. Ми бачимо однакову інформацію, яка циркулює в медіа та залякування іранськими ракетами. Хоча в Росії є ядерна зброя, яка може бути набагато істотніша,

– наголосив Якубович.

Важливо! МЗС України офіційно повідомило, що глибоко занепокоєне інформацією в ЗМІ щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет до Росії. Міністерство закордонних справ вкотре закликало керівництво Ірану утриматись від передачі Росії озброєння та військової техніки. В МЗС заявили, що у разі підтвердження факту передачі ракет Росії, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.