Региональная напряженность возросла после убийства Исмаила Гании, лидера палестинской исламистской группировки ХАМАС, в Тегеране, а также Фуада Шукра, старшего военного командира ливанской группировки "Хезболла", в Бейруте.

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Что делают США, чтобы погасить напряженность на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден созовет свою группу национальной безопасности в ситуационную комнату в понедельник, 5 августа, чтобы обсудить события на Ближнем Востоке, о чем сообщил Белый дом. Там добавили, что американский лидер также поговорит с королем Иордании Абдаллой.

Американская служба новостей Axios сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сказал своим коллегам из стран G7, что Иран и "Хезболла" могут начать атаковать Израиль уже 5 августа, ссылаясь на три источника, проинформированные о разговоре. Но Блинкен, согласно Axios, отметил, что непонятно, как именно Иран и "Хезболла" будут атаковать, и не знает точного времени.

В пятницу Пентагон заявил, что развернет дополнительные истребители и военные корабли ВМС в регионе.

Общая цель заключается в том, чтобы "снизить температуру" в регионе, сдержать эти атаки и защититься от них, а также избежать регионального конфликта,

– сказал Джонатан Файнер, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности.

В Пентагоне также отметили, что министр обороны США Ллойд Остин подтвердил поддержку Соединенными Штатами безопасности Израиля и "права на самооборону от угроз со стороны Ирана, ливанской "Хезболлы", хуситов и других поддерживаемых Ираном террористических групп".

Кроме того, Энтони Блинкен также разговаривал с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани 4 августа и подчеркнул важность того, чтобы "все стороны приняли меры для успокоения региональной напряженности, избежания дальнейшей эскалации и продвижения стабильности".

К слову, Джо Байден выразил надежду, что Иран не будет мстить Израилюю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании. В то же время американский лидер подчеркнул, что точно не знает, какое именно окончательное решение примет Иран.