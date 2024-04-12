Иран может атаковать Израиль в течение ближайших 48 часов, – WSJ
Источник:The Wall Street Journal
Израиль предположительно готовится к прямой атаке со стороны Ирана уже в ближайшие 24 – 48 часов. В то же время окончательный план нападения еще не готов.
Издание ссылается на неназванного американского чиновника. Говорится, что отчеты их разведки указывают на возможность удара Ирана в течение нескольких дней, "возможно, на израильской земле", но "не против израильских интересов в других местах".
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При этом WSJ цитирует еще один источник, который имеет связи с иранским руководством, что несмотря на обсуждение планов нападения, окончательного решения по атаке Иран еще не принял.
Министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галлант обсудили детальную подготовку к возможной атаке на Израиль со стороны Ирана.
По информации CNN, во время разговора Остин выразил "непоколебимую приверженность США безопасности Израиля против угроз со стороны Ирана и его приспешников".
Йоав Галлант со своей стороны подчеркнул, что Израиль "не потерпит нападения Ирана на свою территорию" и что нападение Ирана на Израиль может привести к региональной эскалации.
"Прямое нападение Ирана на израильскую территорию потребует соответствующей израильской реакции против Ирана", – заявил министр обороны Израиля.
Как отмечает CNN, этот разговор министров стал уже вторым за последнюю неделю.
Что этому предшествовало
- 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии Дамаску было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере 7 иранцев.
- Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль в свою очередь предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории, страна нанесет ответные удары.
- Тель-Авив отметил, что ЦАХАЛ находится в повышенной готовности.