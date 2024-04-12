Иран может атаковать Израиль в течение ближайших 48 часов, – WSJ

Израиль предположительно готовится к прямой атаке со стороны Ирана уже в ближайшие 24 – 48 часов. В то же время окончательный план нападения еще не готов.

Издание ссылается на неназванного американского чиновника. Говорится, что отчеты их разведки указывают на возможность удара Ирана в течение нескольких дней, "возможно, на израильской земле", но "не против израильских интересов в других местах".

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При этом WSJ цитирует еще один источник, который имеет связи с иранским руководством, что несмотря на обсуждение планов нападения, окончательного решения по атаке Иран еще не принял.

Министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галлант обсудили детальную подготовку к возможной атаке на Израиль со стороны Ирана.

По информации CNN, во время разговора Остин выразил "непоколебимую приверженность США безопасности Израиля против угроз со стороны Ирана и его приспешников".

Йоав Галлант со своей стороны подчеркнул, что Израиль "не потерпит нападения Ирана на свою территорию" и что нападение Ирана на Израиль может привести к региональной эскалации.

"Прямое нападение Ирана на израильскую территорию потребует соответствующей израильской реакции против Ирана", – заявил министр обороны Израиля.

Как отмечает CNN, этот разговор министров стал уже вторым за последнюю неделю.

Что этому предшествовало