Но вот Израиль не верит иранским властям, а потому пытается объединить союзников для борьбы с ядерными амбициями Тегерана. Для этого израильские разведчики делятся с союзниками информацией, которая доказывает, что Иран не готов идти на уступки по своей ядерной программе.

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В австрийской Вене после 5-месячного перерыва прошел очередной раунд переговоров по ядерному соглашению с Ираном.

Многие аналитики и участники переговоров даже высказали оптимизм в связи с тем, что Иран продемонстрировал свою готовность вернуться к ядерной сделке 2015 года.

Справка. В сделке США, Иран, ЕС и еще ряд крупных государств договорились, что с Тегерана снимут санкции в обмен на приостановку ядерной программы.

Однако уже в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Вашингтон из этой сделки и ввел санкции.

Трамп утверждал, что Иран занимается дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке и поддерживает террористические группы. В ответ на такое решение, Иран возобновил свою ядерную программу.



Дональд Трамп вывел Вашингтон из сделки / Фото Getty Images

Чего добивается Иран

С приходом администрации Джо Байдена в Белый Дом стороны пытаются вернуться к ядерному соглашению. Однако проблемой для Байдена стал приход нового правительства Ирана, которое возглавил Ибрагим Раиси.

Он – человек более радикальных взглядов, чем его предшественник Хасан Рухани. Раиси неоднократно критиковал Рухани за слабые переговорные позиции, а потому требует пересмотреть некоторые положения ядерного соглашения.

Во-первых, Иран хочет сначала снятия санкций, а уже после он остановит свою ядерную программу. Во-вторых, требует от США гарантий, что американцы больше не выйдут из соглашения.

Но США не раз отказывались делать этот первый шаг и вряд ли решаться на такое. Банально, это не позволят противники мягкой политики против Ирана внутри самого американского истеблишмента.

Также США не могут дать никаких законных гарантий, за исключением слов Байдена, что вновь не выйдут из сделки. Вот и выходит такой себе замкнутый круг.

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Есть большая вероятность, что Иран этого и добивается. Ведь пока переговорный процесс остановлен или замедлен, ядерная программа Ирана продолжает развиваться.

Здесь образовался некий тупик, ведь даже если Иран все же вернется к ядерному соглашению 2015 года, это также может стать бессмысленным.

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Некоторые из положений этой сделки стремительно теряют актуальность по мере того, как Иран приближается к созданию ядерного оружия. Он близок к этому как никогда.

Согласно информации разведки Израиля, Иран готовится к тому, чтобы начать обогащение урана до 90% чистоты.

Тут немного проясню. На данный момент Иран обогащает уран до 60%. Это уже высокий уровень и сильно выше положений, прописанных в ядерной сделке 2015 года.

Но все таки это тот уран, который по-прежнему может использоваться и для гражданских целей, а потому можно допустить, что он не предназначен для бомбы.

А вот обогащенный до 90% чистоты уран – это уже исключительно военная разработка, которая напрямую используется для создания ядерного оружия. Если Иран все же решится на такой шаг, то про любые соглашения можно будет забыть.

Как может ответить Израиль

Официальные лица Израиля призывают союзников занять более жесткую позицию в отношении Ирана и отказаться от идеи снять санкции с Тегерана.

Глава МИД Израиля Яир Лапид отправился в Лондон накануне возобновления переговоров в Вене, чтобы предостеречь союзников от неправильных решений по Ирану.

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Великобритания, похоже, восприняла эту информацию очень серьезно. Лондон заверил Израиль, что готов сотрудничать день и ночь, чтобы предотвратить превращение Ирана в ядерную державу.

Если Израилю все же удастся объединить союзников вокруг идеи о том, что санкции с Ирана снимать очень опасно и поздно, то это может разрушить все планы иранского правительства.



Иран приближается к созданию ядерного оружия / Фото Getty Images

Дело в том, что Ибрагим Раиси изо всех сил пытается показать, что он сделает для иранцев намного больше, чем его предшественник. Для этого ему и нужно переписать ядерную сделку и сделать так, чтобы именно США пошли на первые шаги по снятию санкций.

Ведь режим в Иране намного более шаткий, чем это может показаться. Популярность жесткого, религиозного и радикального режима стремительно падает среди иранцев.

Простым гражданам попросту надоедает то, что их жизнь ухудшается, а власти только то и делают, что треплются о своих великих амбициях.

Противники ядерного соглашения как раз и склоняются к тому, что именно санкционное давление является наиболее действенным и сдерживает Иран от дальнейших шагов по разработке ядерного оружия.

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Даже если Иран начнет обогащать уран до необходимого уровня, на создание самих ядерных боеголовок потребуется еще минимум год.

За это время еще более мощные санкции могут полностью уничтожить популярность нынешнего режима внутри страны, что может привести к его свержению. Ибрагиму Раиси это точно не нужно.