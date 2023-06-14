Началось расследование с интересной находки. Ее обнаружили в одном из дронов-камикадзе, сбитого в апреле в Украине. В нем находилась деталь, которая могла быть изготовлена в Китае в январе 2023 года. Это демонстрировало, что Пекин и Тегеран сотрудничают.

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Китай поставляет Иран детали

В издании подчеркнули, что исследователи в этом году совершили важное открытие. Собственно, обнаружение китайской детали натолкнулось на более детальный анализ сотрудничества Пекина и Тегерана.

Результаты показали, что Иран продолжает получать элементы для постройки своих дронов-камикадзе. И это, несмотря на давление со стороны США. Ведь в Вашингтоне пытаются изо всех сил сделать невозможными цепочки поставки в Тегеран.

В издании отметили, что открытие продемонстрировало, как быстро Иран может помогать России. По имеющимся данным, Тегерану понадобилось всего три месяца, чтобы не только сделать, но и поставить в Москву оружие для террора мирного населения Украины.

Первая запчасть в 2023 году

Исследователи из Conflict Armament Research, британской группы, отслеживающей глобальные цепочки поставки оружия, поражены. В беспилотнике, который удалось сбить в апреле, обнаружили преобразователь напряжения. Он мог быть сделан в Китае в середине января.

Заметим, что это первая деталь, изготовленная в 2023 году, и которую обнаружили исследователи в иранском дроне-камикадзе.

Вернемся к тем же трем месяцам. Согласно имеющимся данным, запчасть была изготовлена в январе 2023 года. А уже через 3 месяца – в апреле – дрон использовали, чтобы атаковать Украину.

Интересно, что в Иран Россия обратилась еще в 2022 году. Тогда в стране попросили предоставить оружие для войны против Украины. Добавим, что страна-агрессор уже использовала более 700 "Шахедов". Их направляла на атаки электростанций, гражданских и военных объектов.

Да, результативность работы ПВО по дронам-камикадзе впечатляет. В то же время россияне используют "Шахеды" также и для того, чтобы истощать наши системы, и чтобы мы не могли прикрывать небо над Украиной от более серьезных угроз.