Такое мнение 24 Каналу высказал генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, заметив, что сейчас его страна сосредоточена на сдерживании Ирана в разработке ядерного оружия. Также не стоит забывать о влиянии внутренней политики США в период выборов.

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Почему США не смогли удержать Иран от передачи ракет России

По мнению бывшего директора ЦРУ, передачу Ираном баллистических ракет России назвать провалом США по сдерживанию во всем мире нельзя.

Однако мы имеем проблемы со сдерживанием определенных действий, где мы явно не имеем успеха,

– подчеркнул Петреус.

Бывший директор ЦРУ объяснил, что самым большим усилием в сдерживании Ирана США является обеспечение того, чтобы эта страна никогда не сделала последнего шага для обогащения урана до достаточного уровня, чтобы создать ядерное оружие.

США предупредили Иран, что если их страна это сделает, то США уничтожат иранскую ядерную программу.

Когда я был директором ЦРУ, было публично известно, что мы разработали для этого план,

– отметил Петреус.

Он добавил, что в мире происходит много событий, не все из которых могут быть предметом больших усилий по сдерживанию США. Сейчас Белый дом готовится ввести дополнительные санкции против Ирана. После выборов Украина увидит существенные дополнительные санкции, введенные против Ирана.

"Сейчас мы позволяем Ирану экспортировать 1,5 миллиона баррелей сырой нефти, иначе цена на бензин пойдет вверх. Вы никогда не можете забывать о влиянии внутренней политики во время выборов в США", – отметил бывший директор ЦРУ.

Заметьте! По сообщению разведки Британии, благодаря передаче Ираном России баллистических ракет Fath-360 страна-агрессор усилит свою способность бить по прифронтовым регионам. Зато свои ракеты будет использовать для дальних ударов.