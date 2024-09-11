Источник в Украине сообщил Sky News, что судно Port Olya 3 переправило 225 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море. Судно прибыло в российский порт 4 сентября.
Судно, которое доставило иранские ракеты в Россию / фото Sky News
Иран передал России баллистические ракеты. В сети показали фото судна, которое, вероятно, доставило этот груз стране-агрессору.
Источник в Украине сообщил Sky News, что судно Port Olya 3 переправило 225 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море. Судно прибыло в российский порт 4 сентября.
Судно, которое доставило иранские ракеты в Россию / фото Sky News