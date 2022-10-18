У Зеленского предположили, что Россия предложила Ирану за дроны и баллистические ракеты

У Владимира Зеленского предположили, что Россия предложила Ирану что-нибудь важное. Вероятно, говорится об одном из трех важных для страны вариантов.

Соответствующую информацию обнародовал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он прокомментировал информацию о передаче Ираном ракет и дронов России.

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Россия дала Ирану обещания за ракеты и дроны

Россия, безусловно, предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны-убийцы и контракт на баллистические ракеты,

– заявил Михаил Подоляк.

Он также назвал варианты обещаний, которые могла предоставить Россия Ирану за прямое соучастие в массовых убийствах украинцев. В частности, говорится о:

уран и другие материалы;

ядерные технологии;

региональные гарантии России.

Стоит вспомнить, что СМИ 16 октября написали, что Иран собирается передать России ракеты и партию дронов для войны в Украине. По данным издания, ссылающегося на информацию от американских чиновников в сфере обороны, 18 сентября Тегеран отправил своих официальных представителей в страну-агрессорку, чтобы договориться о дополнительных поставках оружия.

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