Египетский чиновник сообщил, что ответ Ирана на израильские удары 26 октября будет "жестким и комплексным", передает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel и The Wall Street Journal.

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Какой будет новая атака против Израиля

1 октября Иран нанес удар по Израилю, на что получил ответный удар. Однако Исламская Республика стремится к мести и готовится нанести новый удар.

Наши военные потеряли людей, поэтому им нужно реагировать,

– сказал иранский чиновник.

Вероятно, Иран использует территорию Ирака для части операции и нацелится на израильские военные объекты. Эта атака может быть мощнее, чем в прошлый раз.

По данным официальных арабских и иранских лиц, Иран не будет ограничивать свой ответ ракетами и беспилотниками. Кроме этого, ракеты, которые будут применять, будут иметь более мощные боеголовки.

Иранский чиновник отметил, что Иран не хочет влиять на выборы в США. Поэтому атаку осуществят после голосования 5 ноября, но до инаугурации нового президента в январе.

В WSJ также добавляют, что по данным американских спецслужб, в Иране хотят, чтобы президентом стала Камала Харрис.