Санкции против Ирана: повлияет ли это на поставки оружия в Россию и какие еще есть инструменты

Иран и Россия, по состоянию на сегодняшний день – страны под наибольшим количеством санкций. Наложение новых ограничений, вероятно, не изменит отношения Ирана по поставке России дронов и ракет. Но изменения могут произойти позже.

Об этом 24 каналу рассказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос . Он также отметил, что Иран и дальше будет поставлять оружие, поэтому в этой ситуации вряд ли санкции способны изменить что-то глобально.

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Но в среднесрочной перспективе, по мнению специалиста, вполне возможно, что у Ирана исчезнут возможности производить ракеты и дроны в достаточном количестве.

Игорь Семиволос директор Института ближневосточных исследований Хотя мы прекрасно понимаем, что все это оружие изготовлено в сотрудничестве. Это не единоличное производство Ирана – там китайские двигатели и российская система навигации. Это уже общий продукт стран, занимающих "ось зла".

Иран все же пытается избежать еще больших санкций, потому молчит и не признает поставки. Мы знаем, что проблемы Ирана уже вынесли на собрание Совета ООН. Все же понимают, что они нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН.

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Как прекратить производство иранского оружия

Игорь Семиволос объясняет, что Иран очень хорошо понимает, что ему не избежать санкций. И эти санкции на страну наложены справедливо – поэтому это можно рассматривать как подрыв авторитета исламского правления.

Прекратить поставки можно, уже были такие случаи – это возможно физическое уничтожение инженеров, разрушение логистических цепочек. Уже ближе к линии фронта – физическая ликвидация инструкторов,

– добавляет специалист.

Что касается Украины – нужно усовершенствовать систему ПВО, чтобы запускать эти дроны было не выгодно. "Пока мы тратим дорогие ракеты, чтобы уничтожить дешевые дроны", – резюмирует Игорь Семиволос.

Израиль ударил по линии сборки иранских беспилотников

По данным SOHR, Израиль нанес удар по объекту, где хранились важные детали и оборудование для сбора иранских беспилотников.

Израильские ракеты ударили в районе военного аэропорта Димас. В результате полностью уничтожились военное материально-техническое обеспечение и оборудование.