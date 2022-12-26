ПВО уничтожило примерно 70 дронов из второй партии от Ирана для России, – Игнат

Юрий Игнат призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги. Целью номер один для оккупантов остается Киев.

Игнат – спикер командования Воздушных сил ВСУ – в эфире телемарафона рассказал, что ракеты оккупанты чаще всего применяют днем. Тем временем дронами россияне атакуют чаще всего с 00:00 до 05:00.

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Профессионализм Воздушных сил ВСУ растет. Однако пока украинским героям не хватает огневых средств. В то же время, результат 70%, 75%, 90%, а порой и 100% говорит сам за себя: насколько профессионально защитники украинского неба выполняют свою работу.

Иран поставляет России дроны-камикадзе. Вторая партия уже пришла. Речь идет о 250 дронах. Из этой партии защитники украинского неба уничтожили уже около 70 дронов.

Буданов о соглашениях России и Ирана

Кирилл Буданов рассказал, что Россия купила в Ирана 1700 дронов. Страна-оккупантка получает их траншами. По словам Буданова, производство дрона стоит около 7000 долларов.

Между тем, поставлять России баллистические ракеты Иран не торопится.

Иран не спешит это делать по понятным причинам, потому что как только Россия выпустит первые ракеты, давление санкций на Иран усилится.

– рассказал Буданов.

В США пока не зафиксировали, что Иран передает России эти ракеты.