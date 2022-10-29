Если санкции не подействуют: в США сделают все, чтобы ограничить поставки Ираном дронов за границу

Иран продолжает поставлять России дроны-камикадзе, которыми враг атакует Украину. В США отметили, что всячески будут исключать возможность передачи опасных БпЛА.

Это во время брифинга отметил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Он отметил, что государство будет пытаться минимизировать риски, связанные с возможными атаками дронами-камикадзе.

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Иран не сможет поставлять дроны за границу

По словам Прайса, в США примут на вооружение все имеющиеся инструменты. С их помощью будут бороться со снабжением Ираном оружия за пределы страны. В частности, речь идет и о дронах-камикадзе, которые Россия регулярно использует для атаки Украины.

Напомним, что ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об эффективности борьбы с иранскими дронами. По его словам, нашим военным удается уничтожать 85% БПЛА из Ирана. Остальные попадают, но не всегда в цель. Как позже добавила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, дроны падают в прибрежную зону, а также на открытую местность.

Нед Прайс также добавил, что США не будут анонсировать шаги. В то же время Вашингтон будет делать все возможное, чтобы противодействовать злоумышленной деятельности Ирана. Речь идет как о ядерной программе страны, так и о поддержке других государств-террористов.

У нас есть инструменты, которые выходят за пределы санкций и других экономических мер, мы собираемся делать то, что в наших интересах в деле противодействия и препятствования потоку этих технологий из Ирана в страны и организации по всему миру,

– подчеркнул Прайс.

В ОП призывают партнеров помочь

Накануне советник главы ОП Михаил Подоляк обратился к западным партнерам. Он призвал их уничтожать места, где производят иранские дроны-камикадзе . Ведь нет заводов – нет самых опасных БПЛА.

Отметим, что накануне стало известно об уничтожении Израилем производства иранских дронов в Сирии. Как отметил главный редактор Defence Express Олег Катков, говорится не о мегазаводах на тысячи километров. Это, по его словам, подпольные магазины. И Израиль бьет по ним, чтобы обеспечить оборону своего государства. Но это играет на руку и Украине.

Интересную находку обнаружили во взбитом дроне Mohajer-6. Его разборка позволила обнаружить, что беспилотник летает благодаря австрийскому двигателю. В ГУР МО ошеломили другим заявлением. Как выяснилось, у этого БПЛА есть еще и украинский компонент. Но его не называют.

В то же время, весь мир продолжает доводить причастность Ирана к атаке гражданской и критической инфраструктуры Украины. Так, президент Израиля Ицхак Герцог во время своего визита в США показал доказательства. Он предоставил фотографии, свидетельствующие о том, что по нашему государству бьют именно из БПЛА, изготовленных в Иране. Герцог добавил, что у него есть и другие доказательства, которые он предоставит при необходимости.

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