Я не доверяю руководству Ирана из-за лжи на всех уровнях, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в первую очередь следует защищаться от лжи, которую распространяют те или иные люди. По словам главы государства, он не доверяет руководству Ирана.

Зеленский заметил, что Украину и Канаду объединяют не только дружеские отношения, но и трагические моменты.

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Зеленский заявил, что не доверяет иранскому руководству

Глава государства подчеркнул, что он лично не доверяет руководству Ирана. Речь идет именно о правительстве, а не иранском народе.

Почему? Есть трагедия, вы помните, сбивание самолета украинских авиалиний, когда иранская ракета сбила. Там было много, очень много граждан Канады. После этого иранское руководство сказало: "Это не мы",

– рассказал президент.

Он добавил, что Украина, Канада и партнеры нашли все детали, которые точно указывали на причастность Ирана, несмотря на то, что его власти хотели скрыть эти доказательства. После этого заявили, что удар был случайным и пообещали возмещение семьям погибших.

"И это они говорили на уровне лидера. Я разговаривал с лидером. Мы разговаривали по телефону. Мне кажется, не раз разговаривали, на разных уровнях. И что они сделали? Они не сделали ничего, ноль. Они ничем не помогли", – заметил. Зеленский

По его словам, телефонного звонка недостаточно, когда ты отнимаешь жизнь у кого-то. Хотя и денег тогда недостаточно, однако это хоть что-нибудь.

"Это и есть их отношение. Это и есть ложь, которую я связываю с их руководством. Я не боюсь об этом говорить сейчас" – отметил глава государства,

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Зеленский рассказал, что Украина получала информацию от разведок и правительств многих стран о том, что Иран продает России свои дроны-камикадзе, ракеты и т.д.

У нас не было доказательств, потому что Иран повсюду говорил: "Это не так, это провокация. От разных сторон хотят, чтобы мы с вами не имели нормальных дипломатических отношений. Мы ничего не продавали России. Мы не продавали им оружие",

– отметил глава государства.

Президент добавил, что с Ираном говорили много раз – на уровне послов, руководства государства, МИД. Все они все публично отрицали.

"И мы сейчас видим сотни ударов по Украине, по столице, по гражданской инфраструктуре, по школам, возле университетов, по университету, и отключение нашей энергетики, теплогенерации. Просто для того, чтобы люди не пережили эту зиму. Убивают людей или голодом, что было на море, блокировка, или холодом, то, что они сейчас делают", – отметил Зеленский.

Именно поэтому президент считает, что нельзя говорить о каком-либо доверии к Ирану.

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