Россия могла предложить Ирану изготовить ядерное оружие за дроны, – предположение оппозиционера

Иран поставляет России дроны-камикадзе, которыми страна-агрессор атакует украинские города. Возможно, что за этот тип вооружения Путин предложил Тегерану изготовить ядерное оружие.

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что со стороны Путина наверняка было обещано Ирану что-то очень серьезное.

К теме Иран мог передать России около 1 700 дронов: к чему готовиться Украине

Что мог Путин пообещать Ирану за дроны

Яковенко предполагает, что в обмен на дроны-камикадзе Путин, вероятнее всего, предложил помощь в изготовлении ядерной бомбы.

Это вполне возможно, потому что Иран как союзник, имеющий ядерную бомбу. Еще раз подчеркиваю, у меня нет инсайда,

– заявил он.

Российский оппозиционный журналист подчеркнул, что это лишь гипотеза. Возможны и другие варианты, в частности глава Кремля мог поддержать Иран финансово.

Яковенко предположил, что Путин мог предложить Ирану за дроны-камикадзе: смотрите видео

Не исключена и религиозная составляющая

Яковенко подчеркнул, что очевидно лишь то, что Путин пообещал Ирану что-то серьезное в ответ на предоставление России дронов-камикадзе.

Потому что Иран действительно сделал ставку. Сейчас он очень серьезно помогает Путину. Почему это делает Лукашенко – понятно. Почему это делает Иран? Здесь может быть и религиозная составляющая,

– сказал журналист.

Ведь, по его словам, путинская Россия заявляет, что борется с сатанизмом. Иран же говорит о том, что он сражается с сатаной. А сатаной в этом случае США. Поскольку Соединенные Штаты помогают Украине, то Иран, соответственно, помогает России.

Яковенко отметил, что религиозная составляющая не исключена. Но все же, вероятнее всего, что Ирану было предложено нечто более материальное.

Что известно о снабжении Ираном вооружения в Россию