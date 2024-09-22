В Иране на параде показали модернизированный "Шахед"-136B – может лететь 4000 километров

В Иране во время военного парада представили новую баллистическую ракету Jahad и беспилотник "Шахед"-136B.

Ежегодный военный парад прошел вчера, 21 сентября. Он был посвящен годовщине начала войне Ирана с Ираком 1980 – 1988 годов. Детали сообщило агентство IRNA.

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Беспилотник "Шахед"-136B является обновленной версией дрона "Шахед"-136. Его оснастили новыми функциями, радиус действия – более 4000 километров.



"Шахеды" оснастили новыми функциями / Фото irna

Ракету Jahad разработало и изготовило аэрокосмическое подразделение Революционной гвардии Ирана. Радиус ее действия – 1000 километров, пишет Times of Israel.

Роль "Шахедов" в войне в Украине

Беспилотники "Шахед-136" использует Россия в войне против Украины.

В особой экономической зоне России "Алабуга" в Татарстане построили завод, который должен изготавливать 6 тысяч "Шахедов" ежегодно; по состоянию на конец апреля он опередил график и поставил РФ 4,5 тысячи БПЛА.