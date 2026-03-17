Мы не боимся, – Зеленский четко ответил на угрозы Ирана

Владимир Зеленский заверил, что Украина не боится угроз от Ирана. Для страны такие заявления не являются чем-то новым после нескольких лет войны.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил для i24 news.

Как отреагировал на угрозы Зеленский?

Журналист напомнил, что Иран угрожал Зеленскому и Украине ударами из-за помощи странам Персидского залива. Президент ответил, что такие сообщения не новые для Украины, поэтому их не боятся.

Украинский лидер подчеркнул, что похожие сигналы от других стран поступают уже более 10 лет, то есть с начала войны.

Мы живем в таких сообщениях ежедневно в течение последних как минимум четырех лет, а в основном 12 лет. Вот почему это не что-то новое для нас,

– сказал Зеленский.

