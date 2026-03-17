Про це президент Володимир Зеленський повідомив для i24 news.

Як відреагував на погрози Зеленський?

Журналіст нагадав, що Іран погрожував Зеленському та Україні ударами через допомогу країнам Перської затоки. Президент відповів, що такі повідомлення не нові для України, тому їх не бояться.

Український лідер наголосив, що схожі сигнали від інших країн надходять уже понад 10 років, тобто з початку війни.

Ми живемо в таких повідомленнях щодня протягом останніх щонайменше чотирьох років, а здебільшого 12 років. Ось чому це не щось нове для нас,

– сказав Зеленський.

Як Іран погрожував Україні?