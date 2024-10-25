Иран привел свои вооруженные силы в полную боевую готовность. Кроме этого, там разработали несколько военных сценариев в ответ на возможный удар Израиля.

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Иран не хочет войны

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ разработать планы реагирования на возможную израильскую атаку. При этом масштаб ответа будет зависеть от жестокости удара.

Если израильские удары нанесут существенный ущерб и значительные потери, Иран ответит. Но если Израиль возьмет под прицел военные базы и склады, где хранятся ракеты и БпЛА, Иран вполне может воздержаться от ответа.

Иран публично заявлял, что не хочет войны, однако наказание за военные удары со стороны Израиля станет проблемой для его лидеров, которые намерены не казаться слабыми и уязвимыми, особенно после убийства Израилем нескольких лидеров ХАМАС и Хезболла. И ту, и другую группу контролирует Иран.

Для страны ставки не могут быть выше. Война между Ираном и Израилем спровоцирует и углубит хаос. Также это обречет любые перспективы прекращения огня в Газе и Ливане и, возможно, приведет Соединенные Штаты к военным действиям в поддержку Израиля.

Иран активизировал усилия по укреплению союзов с региональными арабскими странами, но также предупреждал их, что любая помощь Израилю в атаке сделает их законной мишенью.