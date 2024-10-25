Іран привів свої збройні сили у повну бойову готовність. Крім цього, там розробили кілька військових сценаріїв у відповідь на можливий удар Ізраїлю.

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Іран не хоче війни

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї віддав наказ розробити плани реагування на можливу ізраїльську атаку. Водночас масштаб відповіді буде залежати від жорстокості удару.

Якщо ізраїльські удари завдадуть суттєвих збитків і значних втрат, Іран відповість. Але якщо Ізраїль візьме під приціл військові бази та склади, де зберігаються ракети та БпЛА, Іран цілком може утриматись від відповіді.

Іран публічно заявляв, що не хоче війни, проте покарання за військові удари з боку Ізраїлю стане проблемою для його лідерів, які мають намір не здаватися слабкими та вразливими, особливо після вбивства Ізраїлем кількох лідерів ХАМАС і Хезболла. І ту, і іншу групу контролює Іран.

Для країни ставки не можуть бути вищими. Війна між Іраном та Ізраїлем спровокує та поглибить хаос. Також це прирече будь-які перспективи припинення вогню в Газі та Лівані та, можливо, призведе Сполучені Штати до військових дій на підтримку Ізраїлю.

Іран активізував зусилля зі зміцнення союзів з регіональними арабськими країнами, але також попереджав їх, що будь-яка допомога Ізраїлю в атаці зробить їх законною мішенню.