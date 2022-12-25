Иран признал, что предоставляет России дроны-камикадзе: в Тегеране говорят об "эффективности" беспилотников

Иран месяцами пытался отрицать факт предоставления России дронов-камикадзе, которыми оккупанты атакуют Украину. Однако теперь в Тегеране решили похвастаться, что их беспилотники сейчас показывают "эффективность".

Соответствующее заявление сделал начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери. По его словам, Иран будет развивать свои программы по разработке дронов.

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Что говорит иранский генерал

Иранскому генералу Багере кажется очень почетным, что Россия для террористических атак против Украины использует их беспилотники. Потому, по его словам, Тегеран якобы стал лидером на рынке боевых беспилотников.

Сегодняшняя атмосфера высокомерия (отсылка в США и их союзников – 24 канал) по использованию иранских беспилотников в войне в Украине является частью психологической войны противника. Кроме того, что многие из этих утверждений могут быть ошибочными, это, по сути, свидетельствует об эффективности, значимости и высоком ранге Исламской республики в области беспилотников,

– заявил Баннери.

А еще генерал верит, что иранские дроны занимают самые высокие места в рейтингах точности, долговечности и непрерывности. Очевидно, Багери не очень-то хотел вспоминать тот факт, что Вооруженные Силы Украины сбивают почти все дроны-камикадзе, которые запускают россияне.

Иран уже определял, что предоставил беспилотники России