Иран призвал своих граждан покинуть Украину и воздержаться от поездок

Иран, снабжающий дронами и ракетами Россию, посоветовал своим гражданам не ездить в Украину. Также призвал иранцев, которые уже тут, уехать.

Об этом сообщили полуофициальные информационные агентства Ирана. Ссылаясь на дипломатов, они распространили призывы покинуть Украину.

Кстати Иранские инструкторы по дронам – уже в Крыму, они помогали России бить по Киеву, – Белый дом

В Иране это объясняют военной эскалацией. Вероятно, она вызвана тем, что страна скрыто поставляет России дроны-камикадзе, которыми та атакует украинские города.

В связи с эскалацией военного характера на Украине всем иранцам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Украину. Также иранцам, проживающим в Украине, рекомендуется покинуть страну в целях собственной безопасности,

– говорится в сообщении.

Украина разрывает дипломатические связи с Ираном

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не хочет иметь контактов с Ираном, поскольку страна продолжает поставлять дроны в Россию. Дипломат призвал ввести санкции против Ирана.

ВСУ уничтожили уже более 200 беспилотников, которые Россия маскирует как Герань. Однако в СМИ появилась информация о новой партии дронов, а также ракетах, которые Иран передаст стране-агрессору.

Евросоюз после 3 дней переговоров утвердил санкции против Ирана. К ограничениям присоединилась и Великобритания.

В Белом доме заявили, что иранские инструкторы уже находятся в оккупированном Крыму. Они пытаются научить русских военных пользоваться Shahed-136. Более того, отметили, что инструкторы уже присоединились к атакам, в частности, по Киеву.

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