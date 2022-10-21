Про це повідомили напівофіційні інформаційні агентства Ірану. Посилаючись на дипломатів, вони поширили закликали покинути Україну.

До речі Іранські інструктори з дронів – уже в Криму, вони допомагали Росії бити по Києву, – Білий дім

В Ірані пояснюють це військовою ескалацією. Ймовірно, вона спричинена тим, що країна приховано постачає Росії дрони-камікадзе, якими та атакує українські міста.

У зв'язку з ескалацією військового характеру в Україні всім іранцям наполегливо рекомендується утриматися від поїздок в Україну. Також іранцям, які проживають в Україні, рекомендується залишити країну в цілях власної безпеки,

– мовиться у повідомленні.

Україна розриває дипломатичні зв'язки з Іраном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не хоче мати контактів з Іраном, оскільки країна продовжує постачати дрони в Росію. Дипломат закликав ввести санкції проти Ірану.

ЗСУ знищили вже понад 200 безпілотників, які Росія маскує як "Герань". Однак у ЗМІ з'явилась інформація про нову партію дронів, а також ракети, які Іран передасть країні-агресорці.

Євросоюз після 3 днів перемовин затвердив санкції проти Ірану. До обмежень долучилася і Велика Британія.

У Білому домі заявили, що іранські інструктори вже перебувають в окупованому Криму. Вони намагаються навчити російських військових користуватися Shahed-136. Ба більше, зазначили, що інструктори вже долучились до атак, зокрема, по Києву.

Дивіться також – чим небезпечні іранські ракети: відео