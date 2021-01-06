Иран провел крупные военные учения на фоне усиления напряженности с Западом из-за своей ядерной программы.

В двухдневной операции участвовали боевые и разведывательные дроны. Армия страны обнародовала видео с запуском беспилотников, об этом пишет AP.

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Маневры устроили вблизи города Семнан на севере Ирана. Армейцы, в частности, отрабатывали такие умения:

перехватывать и уничтожать воздушные цели с помощью ракет "воздух-воздух";

уничтожать наземные цели с помощью бомб и высокоточных ракет;

а также применять беспилотники-камикадзе.

Военные отметили, что учения продолжат еще в нескольких регионах страны, однако не объявили, где именно.

Иран провел крупные военные учения: смотрите видео AP

Нарушение ядерной сделки

4 января Иран заявил о возобновлении программы по обогащению урана, нарушая тем самым ядерное соглашение, подписанное в 2015 году.

Справка. Документ содержит ряд ограничений для ядерной программы Ирана – в обмен на снятие санкций. Когда Трамп стал президентом США, он вывел страну из соглашения.

Заметим, что Иран намерен обогащать уран до 20%. Согласно предварительным договоренностям, Тегерану поставили максимум в 3,67%.