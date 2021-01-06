Іран провів великі військові навчання на тлі посилення напруженості із Заходом через свою ядерну програму.

У дводенній операції брали участь бойові та розвідні дрони. Армія країни оприлюднила відео із запусками безпілотників, про це пише AP.

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Маневри влаштували поблизу міста Семнан на півночі Ірану. Армійці, зокрема, відпрацьовували такі вміння:

перехоплювати та знищувати повітряні цілі за допомогою ракет "повітря-повітря";

знищувати наземні цілі за допомогою бомб та високоточних ракет;

а також застосовувати безпілотники-камікадзе.

Військові зауважили, що навчання продовжать ще у кількох регіонах країни, проте не оголосили, де саме.

Іран провів великі військові навчання: дивіться відео AP

Порушення ядерної угоди

4 січня Іран заявив про поновлення програми зі збагачення урану, порушуючи тим самим ядерну угоду, підписану у 2015 році.