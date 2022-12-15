Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, хотя Иран уже 40 лет под санкциями, они смогли адаптироваться и производить оружие.

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К сожалению, эти ограничения трудно назвать тотальными. Иран ведь смог изготовить те же дроны-камикадзе Shahed-136, где даже находят чипы американского производства.

Никто не может объяснить, как Иран их получил. Их как-то завозили контрабандой. Думаю, что есть посредники где-то среди стран Ближнего Востока, которые помогали Ирану обходить санкции,

– отметил Нарожный.

Сколько Россия может получить ракеты от Ирана

Как подчеркнул Нарожный, пока трудно утверждать, сколько вообще ракет Россия может получить от Ирана, и вообще случится ли это. Очевидно, если сделка состоится, то речь идет о не менее нескольких десятках единиц.

Угроза для Украины – Нарожный об иранских ракетах: смотрите видео

К сожалению, это действительно угроза для Украины. Хотя бы как-то сражаться против них могли бы те же ЗРК Patriot.

Мы идем на определенный рост. Сначала дали М777 – наиболее современную буксированную гаубицу, затем HIMARS – самое современное реактивное оружие, затем PzH 2000 – самое современное САУ. Затем NASAMS, IRIS-T. Надеюсь, что в скором времени передадут и Patriot, чтобы прикрыть важнейшие инфраструктурные узлы Украины,

– подчеркнул Нарожный.

Иран поддерживает Россию: коротко