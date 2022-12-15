Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, хоч Іран вже 40 років під санкціями, але вони змогли адаптуватися та виробляти зброю.

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На жаль, ці обмеження важко назвати тотальними. Адже Іран зміг виготовити ті ж дрони-камікадзе Shahed-136, де навіть знаходять чіпи американського виробництва.

Ніхто не може пояснити, як Іран їх отримав. Їх якось завозили контрабандою. Думаю, що є посередники десь серед країн Близького Сходу, які допомагали Ірану обходити санкції,

– зазначив Нарожний.

Скільки Росія може отримати ракет від Ірану

Як наголосив Нарожний, поки важко стверджувати, скільки взагалі ракет Росія може отримати від Ірану, і чи це взагалі станеться. Очевидно, якщо угода відбудеться, то йдеться про щонайменше кілька десятків одиниць.

Загроза для України – Нарожний про іранські ракети: дивіться відео

На жаль, це дійсно загроза для України. Хоча б якось боротися проти них могли б ті ж ЗРК Patriot.

Ми йдемо на певне зростання. Спершу дали М777 – найбільш сучасну буксировану гаубицю, потім HIMARS – найсучаснішу реактивну зброю, потім PzH 2000 – найсучаснішу САУ. Потім NASAMS, IRIS-T. Сподіваюся, що незабаром передадуть і Patriot, щоб прикрити найважливіші інфраструктурні вузли України,

– підкреслив Нарожний.

Іран підтримує Росію: коротко