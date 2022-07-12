Иран намерен предоставить россии сотни боевых беспилотников и обучать военных, – Белый дом

В США заявили, что россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить москве беспилотники. Более того, точно известно о запланированных учениях для россиян.

Соответствующую информацию обнародовал советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан. Об этом сообщили 11 июля.

Заметьте Иран будет поставлять россии турбины и запчасти в обмен на сталь

Иран может поставлять россии дроны

Джейк Салливан объяснил, что Штаты:

не знают, предоставил ли Иран россии беспилотники;

имеют "информацию", которая указывает на то, что Иран готовится научить российские войска использовать их уже в этом месяце.

Наша информация указывает на то, что правительство Ирана готовится предоставить россии до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных использовать оружие, в ускоренный срок,

– сообщил Салливан.

Советник по вопросам национальной безопасности США отметил, что эта информация им стала известна перед поездкой президента Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию. Там будут обсуждать ядерную программу Ирана, а также его злонамеренную деятельность.

Салливан отметил, что Иран предоставлял аналогичные беспилотники йеменским хуситам для нападения на Саудовскую Аравию. Это случилось до того, как в начале 2022 года достигли соглашения о прекращении огня.

Что этому предшествовало

Иран сотрудничает с москвой. В частности, в мае стало известно, что страна будет поставлять россии турбины и запчасти в обмен на сталь.

10 июля стало известно, что Джо Байден посетит Ближний Восток. Поездку он совершит, чтобы получить советское оружие для Украины.

Речь идет о том, что глава США планирует убедить Бразилию, Китай, Индию и другие страны, которые не присоединились к кампании по изоляции россии, в том, что США и Украина открыты для урегулирования путем переговоров. Однако главное – без территориальных уступок.

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