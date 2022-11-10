Об этом сообщил командир военно-воздушных сил КСИР Амир Али Хаджизаде.
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Что известно о новой гиперзвуковой баллистической ракете Ирана
Он отмечает, что эта новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны. Хаджизаде также сказал, что сомневается в том, что "в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей".
По его словам, "разработанная ракета является решением об уничтожении противоракетных систем противника". Он убежден, что разработка такого оружия является большим скачком в ракетном производстве.
Патрушев прибыл в Иран
СМИ сообщили, что 8 ноября секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл в Иран. Предполагают, что, вероятно, он приехал, чтобы обсудить потенциальную продажу иранских баллистических ракет России.
В американском институте изучения войны предположили, что СНБО, скорее всего, объявил о приезде Патрушева в Иран, чтобы показать углубление сотрудничества между Москвой и Тегераном для международной аудитории. Кроме того, косвенно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью в Украине.
Британское издание Sky News 8 ноября сообщило, что 20 августа Кремль отправил в Тегеран 140 миллионов евро наличными и несколько захваченных противотанковых ракет NLAW британского производства.
Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга сообщил, что Россия договорилась не только о 2400 беспилотниках из Ирана, но и о баллистических ракетах.
- Он отметил, что с баллистикой у Украины нет эффективных средств борьбы кроме их физического уничтожения еще на стадии запуска.
- The Economist со ссылкой на заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого также сообщил, что "соответствующие договоренности между Россией и Ираном уже достигнуты".
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