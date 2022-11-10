Про це повідомив командир військово-повітряних сил КВІР Амір Алі Хаджизаде.

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Що відомо про нову гіперзвукову балістичну ракету Ірану

Він наголошує, що ця нова ракета пройде через усі системи перевірки протиракетної оборони. Хаджизаде також сказав, що сумнівається у тому, що "протягом десятиліть будуть технології, здатні протистояти їй".

За його словами, "розроблена ракета є рішенням щодо знищення протиракетних систем противника". Він переконаний, що розробка такої зброї є великим стрибком у ракетному виробництві.

Патрушев прибув до Ірану

ЗМІ повідомили, що 8 листопада секретар ради безпеки Росії Ніколай Патрушев прибув до Ірану. Припускають, що, ймовірно, він приїхав, аби обговорити потенційний продаж іранських балістичних ракет Росії.

В американському інституті вивчення війни припустили, що РНБО, швидше за все, оголосила про приїзд Патрушева до Ірану, аби показати поглиблення співпраці між Москвою та Тегераном для міжнародної аудиторії. Окрім того, непрямо підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою в Україні.

Британське видання Sky News 8 листопада повідомило, що 20 серпня Кремль відправив до Тегерана 140 мільйонів євро готівкою та кілька захоплених протитанкових ракет NLAW британського виробництва.

Росія домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу повідомив, що Росія домовилася не лише про 2400 безпілотників з Ірану, а й про балістичні ракети.

Він зазначив, що з балістикою в України немає ефективних засобів боротьби, крім їх фізичного знищення ще на стадії запуску.

The Economist із посиланням на заступника керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького теж повідомив, що "відповідні домовленості між Росією та Іраном вже досягнуті".

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