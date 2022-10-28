Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Иран сейчас сталкивается с непреодолимыми проблемами.
Кстати Есть информация, что США и Иран договорились продолжить переговоры, – историк об отношениях этих стран
"Готовятся очень серьезные события вокруг Ирана"
Пионтковский считает, что США сделали два положительных шага – прекратили разговоры о новом ядерном соглашении с Ираном. Также они могли снять ограничение Израиля на возможную атаку по иранским ядерным объектам.
Он отметил, что у Украины сейчас есть претензии к Турции и Израилю. В настоящее время происходит стремительное сближение этих стран.
Был очень интересен визит всего высшего израильского генералитета несколько дней назад в Баку, где они встречались со своими коллегами из Турции и Азербайджана. Я скажу так немного загадочно – готовятся очень серьезные события вокруг Ирана,
– подчеркнул Пионтковский.
По его словам российского публициста, Иран сейчас сталкивается с непреодолимыми проблемами.
Пионтковский анонсировал серьезные события вокруг Ирана: смотрите видео
Какие перспективы вырисовываются у Ирана
Пионтковский отметил, что на поверхности находится общеиранское восстание женщин. Именно они сейчас играют решающее значение так, как это было в Италии и Германии.
И, во-вторых, половина населения составляет так называемый иранский Азербайджан. И вот иранский Азербайджан очень внимательно следил за фактическим объединением советского бывшего Азербайджана и Турции,
– сказал российский публицист.
Он добавил, что турки и азербайджанцы не прочь продолжить этот процесс национального воссоединения. То есть, можно сказать, иранский Азербайджан сейчас не прочь вернуться в родную турецко-азербайджанскую гавань. Иран ответит за все свои преступления.
Сотрудничество Ирана с Россией: что известно
- Россия приобрела у Ирана дроны-камикадзе, которыми убивает мирных украинцев и уничтожает инфраструктуру. В МИДе официально назвали Иран соучастником агрессии России.
- США присоединились к другим государствам и осудили Иран за передачу дронов-камикадзе России. Ими она беспощадно атакует мирные города Украины.
- Кроме того, стало известно, что 6 октября Россия подписала новое соглашение с Ираном. Об этом сообщили 2 высокопоставленных иранских чиновника и 2 иранских дипломата. Следовательно, оккупанты будут получать больше высокоточного оружия.
- Президент Израиля Ицхак Герцог во время своего визита в США показал доказательства того, что Россия атакует Украину беспилотниками, изготовленными именно в Иране.