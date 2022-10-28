Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Іран зараз стикається із непереборними проблемами.

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"Готуються дуже серйозні події довкола Ірану"

Піонтковський вважає, що США зробили два позитивних кроки – припинили розмови про нову ядерну угоду з Іраном. Також вони могли зняти обмеження Ізраїлю на можливу атаку по іранських ядерних об'єктах.

Він зауважив, що Україна зараз має претензії до Туреччини та до Ізраїлю. Наразі відбувається стрімке зближення цих країн.

Був дуже цікавий візит усього вищого ізраїльського генералітету декілька днів тому в Баку, де вони зустрічалися зі своїми колегами з Туреччини й Азербайджану. Я скажу так дещо загадково – готуються дуже серйозні події довкола Ірану,

– наголосив Піонтковський.

За його словами російського публіциста, Іран зараз стикається із непереборними проблемами.

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Які перспективи складаються у Ірану

Піонтковський зауважив, що на поверхні наразі перебуває загальноіранське повстання жінок. Саме вони там зараз грають вирішальне значення так, як це було в Італії та Німеччині.

І, по-друге, половина населення становить так званий іранський Азербайджан. І ось іранський Азербайджан дуже уважно стежив за фактичним об'єднанням радянського колишнього Азербайджану й Туреччини,

– сказав російський публіцист.

Він додав, що турки та азербайджанці не проти продовжити цей процес національного возз'єднання. Тобто, можна сказати, іранський Азербайджан зараз не проти повернутися в рідну турецько-азербайджанську гавань. Тож, Іран відповість за всі свої злочини.

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