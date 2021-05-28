Также Украина до сих пор не знает, что именно инкриминируют фигурантам дела об авиакатастрофе. Хотя ранее такую информацию иранская сторона обещала предоставить. Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

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Украина не имеет даже минимальной информации относительно фигурантов дела

Официальный Киев до сих пор имеет немало вопросов к техническому отчету, который Тегеран обнародовал в феврале 2021 года.

Мы до сих пор не имеем даже минимальной информации о квалификациях, которые инкриминируются подозреваемым или обвиняемым в иранском уголовном производстве. Тем более, мы даже не имеем банально даже их имен,

– подчеркнул Енин.

Ирану не удастся откупиться компенсацией – Енин

Эти вопросы являются принципиальными не только для Украины, но и для всех стран, граждане которых стали жертвами авиатехники.Енин подчеркнул, у Тегерана не получится просто откупиться денежной компенсацией.

Мы идем в этом переговорном процессе не сами, а в формате широкой переговорной коалиции. Мы в очень достойной компании, именно это обеспечит, в конце концов, успех переговорного процесса,

– добавил Енин.

Родственникам жертв угрожали, – правозащитники

Отметим, что правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что Иран угрожал родственникам жертв катастрофы. Иранцы хотели, чтобы близкие и родные погибших не общались с иностранными СМИ.

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Коротко о сбитом украинском самолете над Тегераном

Самолет авиакомпании МАУ сбили 2 ракетами над Тегераном 8 января 2020 года.

Погибли все 176 человек, которые были на борту.

В отчете по авиакатастрофе Иран назвал причиной человеческую ошибку.

В феврале 2021 году Тегеран обнародовал технический отчет. МИД Украины раскритиковал документ за многочисленные неточности.

Канадский суд назвал трагедию в Тегеране террористическим актом.

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала