Калифорния под угрозой: ФБР предупредило, что Иран может запустить "Шахеды" по США
- ФБР предупредило, что Иран может запустить ударные дроны "Шахеды" по западному побережью США, в частности в Калифорнии, в ответ на американские атаки.
- В американской разведке также есть обеспокоенность относительно возможности использования иранских дронов мексиканскими наркокартелями для атак вблизи мексиканской границы.
ФБР отправило предупреждение полицейским департаментам, что Иран может ответить на американские атаки, запустив свои ударные дроны на западном побережье Соединенных Штатов. Под ударом, в частности, может оказаться штат Калифорния.
Об этом пишет ABC News. Журналисты издания ознакомились с предупреждением, которые выдало Федеральное бюро разведки.
Действительно ли "Шахеды" могут долететь до Калифорнии?
В предупреждении ФБР отметило, что в начале февраля 2026 года Иран якобы стремились осуществить внезапную атаку с помощью своих беспилотных летательных аппаратов с неустановленного судна у побережья США, в частности, против неопределенных целей в Калифорнии, в случае, если США нанесут удары по Исламской Республике.
У нас нет дополнительной информации о времени, метода, цели или исполнителей этой возможной атаки,
– говорится в документе.
Журналисты отметили, что предупреждение прозвучало как раз тогда, когда администрация Трампа начала операцию "Эпическая ярость". Иран в ответ наносит удары беспилотниками по целям по всему Ближнему Востоку.
Обеспокоенность выразили также чиновники американской разведки. В частности, они заметили, как в последние месяцы расширилось использование иранских дронов мексиканскими наркокартелями, поэтому существует вероятность того, что эти БПЛА могут использовать для нападения на американские войска и персонал вблизи мексиканской границы.
Корреспондент ABC News Джон Коэн, бывший руководитель разведки Министерства внутренней безопасности, заявил, что его беспокоит возможность применения беспилотников как с Тихого океана, так и из Мексики.
"Мы знаем, что Иран имеет значительное присутствие в Мексике и Южной Америке, они связаны, у них есть дроны, и теперь у них есть стимул для осуществления атак", – сказал Коэн.
Хотя в предупреждении ФБР не уточнялось, как или когда суда с ударными беспилотниками могут приблизиться к материковой части США, представители американской разведки давно обеспокоены тем, что иранское оборудование может быть заранее размещено – или на суше, или на кораблях в море – на случай еще одного удара Израиля или США по Ирану.
Как Украина может помочь США и другим странам в противодействии "Шахедам"?
Владимир Зеленский рассказал, что Украина получила 11 запросов на поддержку в сфере безопасности от стран-соседей Ирана, Европы и США для противодействия "Шахедам" и подобным угрозам. Президент отметил, что партнеры заинтересованы в опыте украинских военных и технологиях, в частности системах перехвата и РЭБ.
В то же время издание Axios отмечало, что Украина предлагала США свои технологии для борьбы с иранскими дронами еще 7 месяцев назад, но тогда американцы не оценили эту инициативу. Теперь же Вашингтон обратился за помощью к украинской стороне.
Президент Зеленский также отметил, что Украина направила команды экспертов по дронам на Ближний Восток, в частности в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. В обмен на эту помощь Украина рассчитывает получить ракеты для систем Patriot.