Конфликт между Россией и Ираном набирает обороты. На фоне этого в Иране дали звонкую "пощечину" Путину и заговорили о территориальной целостности Украины.

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Что касается Украины, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно, мы продолжаем подчеркивать окончание войны путем политического диалога,

– заявили в Иране.

Кроме того, официальный Тегеран осудил позицию России по территориальному конфликту между Ираном и ОАЭ.

Детали скандала

Причиной скандала стали острова Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб, которые контролирует Иран с 1971 года. В то же время в ОАЭ убеждены, что имеют право на эти территории.. Россия совместно с государствами Персидского залива опубликовала заявление, в котором страны призывают урегулировать конфликт дипломатическим способом. Такая позиция страны-террористки изрядно оскорбила Иран. Россию упорно призывали пересмотреть свое отношение к ситуации. Кроме того, иранские политики и деятели выступили с критикой действий страны-террористки.